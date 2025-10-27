El botiquín natural que todos pueden tener en casa

La naturaleza ofrece aliados poderosos para el bienestar. Manzanilla, romero, azafrán e hinojo son solo algunos de los ingredientes que pueden transformarse en remedios naturales para aliviar dolencias cotidianas.

En una entrevista con Buen Día, especialistas explicaron cómo aprovechar las propiedades de estas plantas, cuál es la forma correcta de prepararlas y en qué momentos conviene utilizarlas.

La manzanilla, por ejemplo, es ideal para calmar molestias estomacales y reducir la inflamación. El romero ayuda a mejorar la circulación y aliviar dolores musculares, mientras que el azafrán se ha asociado con el equilibrio emocional y el bienestar general. Por su parte, el hinojo es conocido por favorecer la digestión y aliviar cólicos.

Estos ingredientes, fácilmente disponibles en el hogar o en el mercado, pueden formar parte de un botiquín natural, una alternativa sencilla y económica para cuidar la salud de manera integral.

Descubra en el reportaje completo cómo preparar y utilizar cada uno de estos remedios naturales, disponible en la portada de este artículo.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de Youtube.