El ABC para combatir el hígado graso de forma natural

Proyecciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierten que para 2030 podrían duplicarse o incluso triplicarse las complicaciones relacionadas con el hígado graso, una condición cada vez más frecuente y muchas veces silenciosa.

Aunque el tratamiento depende de cambios en el estilo de vida, especialistas coinciden en que algunas bebidas naturales pueden apoyar el funcionamiento hepático cuando se integran dentro de hábitos saludables.

Entre las opciones con mayor respaldo están las siguientes (ver video adjunto):

Café: su consumo moderado se asocia con menor progresión de enfermedad hepática grasa.

su consumo moderado se asocia con menor progresión de enfermedad hepática grasa. Té verde: aporta antioxidantes que favorecen el metabolismo del hígado.

aporta antioxidantes que favorecen el metabolismo del hígado. Kéfir: ayuda a la microbiota intestinal, lo que influye positivamente en la salud metabólica.

Estas bebidas no sustituyen tratamiento médico, pero sí pueden formar parte de una rutina preventiva junto con actividad física, control del peso y reducción del alcohol.

En Buen Día le presentamos un ABC completo de opciones naturales y hábitos que podrían ayudarle a cuidar este órgano clave para su salud.



