Dolores en casa: las lesiones más comunes por tareas domésticas

Después de barrer, limpiar, planchar o realizar otras tareas del hogar, ¿ha sentido que su cuerpo le pasa la factura? A veces es un dolor que desaparece en pocos días, pero en otros casos se convierte en una molestia persistente que limita la rutina diaria.

Estos dolores pueden ser agudos o crónicos y suelen estar relacionados con movimientos repetitivos, malas posturas, estrés y sobrecarga física (ver video adjunto).

En Buen Día, el fisioterapeuta Carlos Calderón nos explicó cómo identificarlos, diferenciarlos y, sobre todo, cómo cuidarse en casa para prevenir que el dolor se vuelva parte de su día a día.

