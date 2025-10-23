EN VIVO
Clock

de HS

Estilo de Vida

¿Dolor en las manos? Cuidado, puede ser artritis o túnel carpiano

El reumatólogo Alexis Méndez explica cómo distinguir ambas condiciones para recibir el tratamiento adecuado.

Por Teletica.com Redacción 23 de octubre de 2025, 9:34 AM

Las manos son herramientas esenciales, por eso cualquier dolor en ellas puede ser muy limitante. El reumatólogo Alexis Méndez nos ayudó a diferenciar entre el dolor que provoca la artritis y el que surge por una lesión en el túnel carpiano.

Comprender el origen es clave para buscar el tratamiento adecuado y mejorar su calidad de vida.

No se pierda la entrevista completa con explicaciones claras y señales de alerta.

Recuerde que puede repasar todas las entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.

YouTubeTeleticacom

Tags
Más notas