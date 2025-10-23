Estilo de Vida
¿Dolor en las manos? Cuidado, puede ser artritis o túnel carpiano
El reumatólogo Alexis Méndez explica cómo distinguir ambas condiciones para recibir el tratamiento adecuado.
Las manos son herramientas esenciales, por eso cualquier dolor en ellas puede ser muy limitante. El reumatólogo Alexis Méndez nos ayudó a diferenciar entre el dolor que provoca la artritis y el que surge por una lesión en el túnel carpiano.
Comprender el origen es clave para buscar el tratamiento adecuado y mejorar su calidad de vida.
No se pierda la entrevista completa con explicaciones claras y señales de alerta.
Recuerde que puede repasar todas las entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.