Dolor en hombros o muñecas: señales de una lesión silenciosa

Randall Zárate, especialista en medicina física y rehabilitación, explica cómo prevenir lesiones causadas por movimientos repetitivos con ejercicios, cambios de postura y ajustes en la rutina diaria.

Por Teletica.com Redacción |5 de septiembre de 2025, 9:23 AM

¿Le ha pasado que al final del día siente molestias en el hombro o la muñeca sin haber hecho un esfuerzo mayor? Podría tratarse de una lesión por movimientos repetitivos, algo más común de lo que se cree y que puede empeorar con el tiempo si no se atiende.

Hoy conversamos con el doctor Randall Zárate, especialista en medicina física y rehabilitación, quien nos explica cómo prevenir este tipo de molestias con ejercicios sencillos, cambios de postura y pequeños ajustes en la rutina diaria (repase la información en el video adjunto).

No espere a que el dolor sea constante. Aprenda cómo cuidar sus articulaciones desde hoy.

