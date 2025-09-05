Dolor en hombros o muñecas: señales de una lesión silenciosa

¿Le ha pasado que al final del día siente molestias en el hombro o la muñeca sin haber hecho un esfuerzo mayor? Podría tratarse de una lesión por movimientos repetitivos, algo más común de lo que se cree y que puede empeorar con el tiempo si no se atiende.



Hoy conversamos con el doctor Randall Zárate, especialista en medicina física y rehabilitación, quien nos explica cómo prevenir este tipo de molestias con ejercicios sencillos, cambios de postura y pequeños ajustes en la rutina diaria (repase la información en el video adjunto).



No espere a que el dolor sea constante. Aprenda cómo cuidar sus articulaciones desde hoy.



