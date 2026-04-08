Estilo de Vida
Dolor de cadera: señales de alerta que no debe ignorar
Esta condición afecta a una parte importante de la población adulta y requiere atención temprana para evitar limitaciones en la movilidad.
Los problemas de cadera aumentan con la edad, especialmente en mujeres después de los 50 años, debido a factores como desgaste articular, pérdida de masa ósea y cambios hormonales (ver video adjunto).
Datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) señalan que esta condición afecta a una parte importante de la población adulta y requiere atención temprana para evitar limitaciones en la movilidad.
Entre las causas más frecuentes destacan:
- Artrosis de cadera.
- Osteopenia u osteoporosis.
- Lesiones por sobrecarga o mala postura.
Especialistas recomiendan acciones concretas que pueden ayudar a recuperar el bienestar:
- Mantener actividad física regular, especialmente ejercicios de fortalecimiento.
- Cuidar el peso corporal para reducir la carga articular.
- Consultar tempranamente ante dolor persistente o rigidez.
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