Dolor de cadera: señales de alerta que no debe ignorar

Los problemas de cadera aumentan con la edad, especialmente en mujeres después de los 50 años, debido a factores como desgaste articular, pérdida de masa ósea y cambios hormonales (ver video adjunto).

Datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) señalan que esta condición afecta a una parte importante de la población adulta y requiere atención temprana para evitar limitaciones en la movilidad.

Entre las causas más frecuentes destacan:

​Artrosis de cadera.

Osteopenia u osteoporosis.

Lesiones por sobrecarga o mala postura.

Especialistas recomiendan acciones concretas que pueden ayudar a recuperar el bienestar:

​Mantener actividad física regular, especialmente ejercicios de fortalecimiento.

Cuidar el peso corporal para reducir la carga articular.

Consultar tempranamente ante dolor persistente o rigidez.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de YouTube.