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Dolor de cadera: señales de alerta que no debe ignorar

Esta condición afecta a una parte importante de la población adulta y requiere atención temprana para evitar limitaciones en la movilidad.

Por Teletica.com Redacción 8 de abril de 2026, 9:25 AM

Los problemas de cadera aumentan con la edad, especialmente en mujeres después de los 50 años, debido a factores como desgaste articular, pérdida de masa ósea y cambios hormonales (ver video adjunto). 

Datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) señalan que esta condición afecta a una parte importante de la población adulta y requiere atención temprana para evitar limitaciones en la movilidad.

Entre las causas más frecuentes destacan:

  • ​Artrosis de cadera.
  • Osteopenia u osteoporosis.
  • Lesiones por sobrecarga o mala postura.

Especialistas recomiendan acciones concretas que pueden ayudar a recuperar el bienestar:

  • ​Mantener actividad física regular, especialmente ejercicios de fortalecimiento.
  • Cuidar el peso corporal para reducir la carga articular.
  • Consultar tempranamente ante dolor persistente o rigidez.

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