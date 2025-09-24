EN VIVO
Dieta contra la osteoporosis: así puede mantener sus huesos fuertes

El endocrinólogo Berny Roldán explica cómo una dieta rica en calcio y vitamina D, acompañada de actividad física, puede marcar la diferencia en la prevención y el control de la osteoporosis.

Por Teletica.com Redacción 24 de septiembre de 2025, 10:10 AM

La osteoporosis es una enfermedad que suele avanzar sin síntomas en sus primeras etapas, pero cuyas consecuencias pueden ser graves. La buena noticia es que puede prevenirse y controlarse con hábitos adecuados.

En esta entrevista de Buen Día, el endocrinólogo Berny Roldán explica cómo pequeños cambios en el estilo de vida —como una dieta rica en calcio y vitamina D, además de actividad física regular— pueden fortalecer los huesos y mejorar la calidad de vida, especialmente en mujeres mayores de 50 años.

Escuche los consejos y actúe a tiempo. Sus huesos se lo agradecerán (ver video adjunto).

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de Youtube.

