Dieta contra la osteoporosis: así puede mantener sus huesos fuertes
El endocrinólogo Berny Roldán explica cómo una dieta rica en calcio y vitamina D, acompañada de actividad física, puede marcar la diferencia en la prevención y el control de la osteoporosis.
La osteoporosis es una enfermedad que suele avanzar sin síntomas en sus primeras etapas, pero cuyas consecuencias pueden ser graves. La buena noticia es que puede prevenirse y controlarse con hábitos adecuados.
En esta entrevista de Buen Día, el endocrinólogo Berny Roldán explica cómo pequeños cambios en el estilo de vida —como una dieta rica en calcio y vitamina D, además de actividad física regular— pueden fortalecer los huesos y mejorar la calidad de vida, especialmente en mujeres mayores de 50 años.
Escuche los consejos y actúe a tiempo. Sus huesos se lo agradecerán (ver video adjunto).
