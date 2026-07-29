Diabetes tipo 2 e hígado graso: ¿qué relación existe entre ambas enfermedades?

El hígado graso es una de las enfermedades metabólicas más frecuentes. Esta condición mantiene una estrecha relación con la diabetes tipo 2.

Ambas enfermedades comparten factores de riesgo. Entre ellos están el sobrepeso, la resistencia a la insulina y el sedentarismo.

La presencia de estas condiciones puede aumentar el riesgo de complicaciones cardiovasculares y daño hepático. Un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado son claves para controlar la enfermedad.

Entre las principales recomendaciones están mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física de forma regular y controlar los niveles de glucosa en sangre.

También es importante evitar el consumo excesivo de alcohol, mantener seguimiento médico y cumplir el tratamiento indicado por los especialistas.

En el video adjunto, el endocrino Alejandro Cob explica la relación entre ambos padecimientos; además, brinda recomendaciones para cuidar la salud y reducir los factores de riesgo.

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