Cuidar sin agotarse: recomendaciones para quienes atienden a adultos mayores
Cuidar a un adulto mayor requiere más que entrega y paciencia: implica cuidar de la salud física y emocional propia. Una especialista comparte recomendaciones para lograrlo.
En Costa Rica, uno de los valores más significativos es el acompañamiento a nuestros adultos mayores. Nos esforzamos por brindarles momentos de felicidad y bienestar, valorando cada instante.
Sin embargo, cuando asumimos la responsabilidad de cuidarlos, ¿estamos realmente preparados emocional y físicamente para ello? (ver video adjunto en la portada).
La psicogerontóloga Jenny Mora aborda la importancia del autocuidado del cuidador y comparte estrategias para que quienes atienden a sus seres queridos no solo ofrezcan una mejor atención, sino también mantengan su propio bienestar. El balance entre cuidar y cuidarse es esencial para una atención efectiva y humana.
