EN VIVO

de HS

Estilo de Vida

Cuidar sin agotarse: recomendaciones para quienes atienden a adultos mayores

Cuidar a un adulto mayor requiere más que entrega y paciencia: implica cuidar de la salud física y emocional propia. Una especialista comparte recomendaciones para lograrlo.

Por Teletica.com Redacción |12 de agosto de 2025, 9:42 AM

En Costa Rica, uno de los valores más significativos es el acompañamiento a nuestros adultos mayores. Nos esforzamos por brindarles momentos de felicidad y bienestar, valorando cada instante.

Sin embargo, cuando asumimos la responsabilidad de cuidarlos, ¿estamos realmente preparados emocional y físicamente para ello? (ver video adjunto en la portada).

La psicogerontóloga Jenny Mora aborda la importancia del autocuidado del cuidador y comparte estrategias para que quienes atienden a sus seres queridos no solo ofrezcan una mejor atención, sino también mantengan su propio bienestar. El balance entre cuidar y cuidarse es esencial para una atención efectiva y humana.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de Youtube.

YouTubeTeleticacom

Tags
Más notas