Cuidado con lo que come: hábitos comunes que potencian una bacteria ligada al cáncer gástrico

Investigaciones del Tecnológico de Costa Rica señalan que la bacteria Helicobacter pylori, asociada con gastritis, úlceras e incluso cáncer gástrico, está presente en aproximadamente la mitad de la población mundial.

Aunque muchas personas conviven con ella sin saberlo, ciertos hábitos cotidianos pueden empeorar la irritación del estómago (ver video adjunto en la portada).

Entre los errores más frecuentes están consumir café en exceso, ingerir comidas muy grasosas o fritas, abusar de picantes y bebidas gaseosas, comer rápido o realizar comidas muy abundantes. Estos factores aumentan la inflamación de la mucosa gástrica y pueden intensificar los síntomas digestivos.

En el video adjunto le contamos cuáles cambios sencillos en su alimentación podrían ayudarle a proteger su estómago y mejorar su bienestar digestivo.

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