Cuando la circulación habla en silencio: señales de que algo no está bien

La circulación sanguínea es el sistema de transporte vital del cuerpo, responsable de llevar oxígeno y nutrientes a cada célula. Sin embargo, cuando este flujo se vuelve lento o deficiente, el organismo comienza a enviar señales que muchas veces pasamos por alto.



En las mujeres, estos avisos pueden manifestarse como frío en pies o manos, hinchazón en los tobillos, piel seca o agrietada, calambres frecuentes, aparición de várices o incluso pérdida de vello en las piernas (ver video adjunto).



La especialista en salud vascular periférica, Karla Roldán, nos acompañó para explicar cuáles son las zonas del cuerpo que más suelen verse afectadas y cómo identificar esas señales silenciosas antes de que se conviertan en un problema mayor.



