¿Cuándo es necesario cambiar un tratamiento médico? Estas señales pueden indicarlo

Cuando un medicamento parece perder efectividad, muchas personas creen que el cuerpo se acostumbró. Sin embargo, existen varios factores que pueden afectar los resultados de un tratamiento médico.

El médico internista Manuel Rojas explicó en Buen Día cuándo puede ser necesario revisar o cambiar un tratamiento y cuáles situaciones pueden interferir con su eficacia (ver video adjunto).

La falta de adherencia a los medicamentos es uno de los factores que puede afectar el control de una enfermedad. También influyen los cambios en el estilo de vida, la progresión de una enfermedad y la aparición de otros padecimientos.

Rojas explicó cuáles señales requieren una nueva consulta médica y por qué es importante valorar cada caso de forma individual.

El especialista recordó que las personas no deben suspender ni modificar un tratamiento por cuenta propia. Cualquier cambio debe realizarse con la valoración y la indicación del médico tratante.

En el video adjunto encontrará información sobre los factores que pueden reducir la efectividad de un tratamiento y las señales que indican la necesidad de consultar nuevamente con un profesional de la salud.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de YouTube.