Corazón y cerebro: una relación que cuidamos menos de lo que deberíamos

Aunque muchas personas lo pasan por alto, la salud del corazón y la del cerebro están profundamente conectadas. La hipertensión, la diabetes y el colesterol alto no solo afectan la circulación o el bienestar general; también pueden alterar funciones esenciales del sistema nervioso.



Para explicarlo de forma clara y accesible, el doctor Dennis Chinchilla nos acompaña en Buen Día y detalla cómo estas condiciones crónicas pueden comprometer el cerebro a largo plazo. Comprender esta relación permite actuar a tiempo y adoptar hábitos que protejan ambas áreas de la salud.



Si usted quiere prevenir riesgos y mejorar su calidad de vida, esta conversación se vuelve indispensable (ver video adjunto en la portada).



