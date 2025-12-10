Corazón y cerebro: una relación que cuidamos menos de lo que deberíamos
El doctor Dennis Chinchilla explica cómo enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes y el colesterol alto afectan también la salud cerebral.
Aunque muchas personas lo pasan por alto, la salud del corazón y la del cerebro están profundamente conectadas. La hipertensión, la diabetes y el colesterol alto no solo afectan la circulación o el bienestar general; también pueden alterar funciones esenciales del sistema nervioso.
Para explicarlo de forma clara y accesible, el doctor Dennis Chinchilla nos acompaña en Buen Día y detalla cómo estas condiciones crónicas pueden comprometer el cerebro a largo plazo. Comprender esta relación permite actuar a tiempo y adoptar hábitos que protejan ambas áreas de la salud.
Si usted quiere prevenir riesgos y mejorar su calidad de vida, esta conversación se vuelve indispensable (ver video adjunto en la portada).
