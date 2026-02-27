Contracturas cervicales, lumbares y de hombros: cómo reconocerlas y aliviar el dolor

Aunque muchas veces usted las llama simplemente “tensión”, las contracturas son en realidad contracciones involuntarias y sostenidas de las fibras musculares. Pueden limitar el movimiento, provocar dolor constante e incluso afectar su calidad de vida si no se atienden a tiempo.

Pero, ¿cuáles son las más frecuentes? Las contracturas cervicales, lumbares y en la zona de los hombros encabezan la lista, especialmente en personas que pasan muchas horas frente a la computadora o bajo altos niveles de estrés (ver video adjunto).

En esta entrevista, el fisioterapeuta Carlos Calderón le explica cómo identificarlas, cuáles tratamientos ofrecen mejores resultados —desde terapia física hasta ejercicios específicos— y qué puede hacer usted para prevenir que reaparezcan.



