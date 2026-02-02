¿Cómo usar las redes sociales sin que afecten su bienestar?

Desconectarse por completo no siempre es la solución. Las redes sociales también son una herramienta útil para informarse, comunicarse y participar. La clave está en aprender a usarlas de manera consciente y saludable.

La psicóloga Paola Vargas explica cómo desintoxicarse de la virtualidad, poner límites al consumo de contenido y proteger la salud mental (ver video adjunto en la portada).



