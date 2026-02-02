Estilo de Vida
¿Cómo usar las redes sociales sin que afecten su bienestar?
Con hábitos conscientes, límites claros y un uso más intencional, es posible aprovechar sus beneficios sin caer en la sobreexposición ni el desgaste emocional.
Desconectarse por completo no siempre es la solución. Las redes sociales también son una herramienta útil para informarse, comunicarse y participar. La clave está en aprender a usarlas de manera consciente y saludable.
La psicóloga Paola Vargas explica cómo desintoxicarse de la virtualidad, poner límites al consumo de contenido y proteger la salud mental (ver video adjunto en la portada).
Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.