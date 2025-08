¿Cómo tratar la fiebre en casa? Mitos que debe conocer y evitar

Cuando alguien en casa presenta fiebre, muchas personas recurren de inmediato a remedios caseros que han pasado de generación en generación: desde bañarse con agua fría hasta colocarse pañitos con alcohol. Sin embargo, estas prácticas no siempre son recomendadas por especialistas y, en algunos casos, podrían ser perjudiciales para la salud.



El médico internista Manuel Rojas aclara los principales mitos sobre la fiebre y explica cómo actuar de forma segura. Por ejemplo, no siempre es necesario reducir la fiebre de inmediato, ya que, en muchos casos, esta representa una respuesta natural del cuerpo ante una infección o una amenaza interna (ver video adjunto en la portada).



Además, no todas las fiebres indican una infección grave, y aunque una fiebre muy alta sí puede ser riesgosa, lo más importante es monitorear su evolución y estar atentos a signos de alerta. El doctor advierte que técnicas como los baños fríos o el uso de alcohol en la piel no deben utilizarse, ya que pueden alterar la temperatura corporal de forma abrupta y generar efectos adversos.



También desmintió la creencia de que hay que abrigarse mucho para “sudar la fiebre”, pues eso puede interferir con la autorregulación del cuerpo. Por el contrario, recomendó mantener una hidratación constante con agua, sopas o infusiones suaves.



