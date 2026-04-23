Cómo preparar un botiquín natural en casa de forma segura

Las plantas medicinales han sido utilizadas durante generaciones como complemento para aliviar distintas molestias.



Contar con un botiquín natural en casa puede ser útil para atender síntomas digestivos, dolores musculares leves o dificultades para dormir. Su uso debe ser complementario y no sustituir tratamientos médicos.



Entre las plantas más utilizadas se encuentran:

​Manzanilla.

Hierbabuena.

Romero.

Menta.

En el video adjunto, una especialista explica cómo preparar un botiquín natural seguro y práctico para el hogar, con recomendaciones para toda la familia.

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