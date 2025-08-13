Cómo detectar si su sistema inmunológico está débil

A menudo, las señales de que nuestro sistema inmunológico está debilitado no son tan evidentes como imaginamos. La fatiga persistente sin causa aparente, los resfriados recurrentes o cambios en la piel pueden ser indicios de que las defensas necesitan un refuerzo (ver video adjunto en la portada).



En Buen Día, Patricia Monge, internista y alergóloga, comparte cuáles son los síntomas a los que debemos prestar atención para detectar a tiempo una baja en nuestras defensas. Destacó que muchos de estos signos son sutiles y suelen pasar desapercibidos, lo que retrasa su tratamiento y aumenta el riesgo de complicaciones.

