Cómo aliviar la tos de manera segura y natural

En medio del incremento de virus respiratorios, muchas personas enfrentan episodios de tos intensa, flema y malestar general.



Hoy en Buen Día, la asesora en medicina natural Andreína Artavia compartió recetas caseras para preparar jarabes efectivos y seguros, elaborados con ingredientes que se pueden conseguir fácilmente en la cocina del hogar (repase la información en el video que está en la portada).



A base de productos naturales con propiedades medicinales reconocidas, estas preparaciones buscan aliviar la tos de manera inmediata, al mismo tiempo que apoyan al organismo en su proceso de recuperación.



Se trata de una opción accesible y natural para quienes buscan cuidar su salud de forma integral, combinando tradición y bienestar en cada receta.



