Colesterol y triglicéridos elevados: una alerta para la salud cardiovascular

Cada vez más personas en Costa Rica se sorprenden al recibir sus resultados de laboratorio y descubrir niveles elevados de colesterol o triglicéridos, aun cuando no presentan síntomas evidentes.

A esta condición se le conoce como dislipidemia: niveles anormales de grasas en la sangre que pueden convertirse en uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares (ver video adjunto).

En Buen Día conversamos sobre qué significa tener estos valores elevados, cuáles son las causas más comunes y, sobre todo, qué cambios reales en el estilo de vida pueden ayudar a reducirlos. Una conversación clave para comprender cómo cuidar su salud antes de que aparezcan complicaciones.



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