Cinco trucos caseros para aliviar la migraña cuando el dolor no da tregua

La migraña no es un simple dolor de cabeza. Es un malestar intenso que puede paralizarle por completo, afectar su rendimiento laboral, su concentración e incluso las actividades más básicas del día a día. Quienes la padecen saben que no se trata de exageración, sino de una condición que limita seriamente la calidad de vida.



Si usted se siente identificado, en esta entrevista le compartimos cinco trucos caseros que pueden ayudarle a aliviar los síntomas cuando la migraña aparece.

Alternativas prácticas, sencillas y al alcance de todos, para enfrentar esos momentos en los que el dolor parece ganar la batalla (ver video adjunto).



