Chía, moringa y espirulina: secretos para aprovechar los superalimentos de moda

¿Sabía que hay alimentos que nos hacen sentir bien solo con mencionarlos?

La chía, la moringa y la espirulina son conocidos como superalimentos por concentrar, en pequeñas porciones, una gran cantidad de nutrientes esenciales.



Sin embargo, no se trata únicamente de comprarlos o agregarlos sin criterio a la dieta. La clave está en la manera en que se preparan y en la forma de incorporarlos al día a día para aprovechar al máximo sus propiedades.

La nutricionista Melania Cevo explica, de manera práctica y deliciosa, cómo potenciar sus beneficios en pro de nuestra salud.



Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de Youtube.