Estilo de Vida
Chía, moringa y espirulina: secretos para aprovechar los superalimentos de moda
Estos superalimentos, cargados de nutrientes, pueden marcar la diferencia en su dieta si se consumen correctamente. La nutricionista Melania Cevo le cuenta cómo hacerlo.
¿Sabía que hay alimentos que nos hacen sentir bien solo con mencionarlos?
La chía, la moringa y la espirulina son conocidos como superalimentos por concentrar, en pequeñas porciones, una gran cantidad de nutrientes esenciales.
Sin embargo, no se trata únicamente de comprarlos o agregarlos sin criterio a la dieta. La clave está en la manera en que se preparan y en la forma de incorporarlos al día a día para aprovechar al máximo sus propiedades.
La nutricionista Melania Cevo explica, de manera práctica y deliciosa, cómo potenciar sus beneficios en pro de nuestra salud.
