Cera de abeja y menta: la receta natural para aliviar tensiones musculares

Los dolores musculares pueden aparecer por múltiples razones: esfuerzo físico, estrés o incluso una mala postura durante el día. Frente a estas molestias, existe una alternativa natural que usted puede preparar fácilmente desde casa.

Se trata de un ungüento elaborado con ingredientes como cera de abeja, aceite vegetal y esencia de menta, conocidos por sus propiedades calmantes y relajantes (ver video adjunto).

En Buen Día, la experta en medicina natural Josseling Bravo le guía paso a paso para aprender a preparar esta mezcla casera. Además, explica cómo aplicarla correctamente y cuáles son sus beneficios para aliviar tensiones musculares de forma natural.

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