¿Cansancio que no se quita? Podría ser agotamiento emocional

Así como un teléfono comienza a fallar cuando acumula demasiadas aplicaciones abiertas, nuestra mente también puede saturarse. En esta época del año, muchas personas experimentan un cansancio que no se resuelve únicamente con dormir más o descansar físicamente.

Para comprender este agotamiento emocional, conversamos con la psicóloga Christine Bonilla y el doctor Eduardo Ruiz, quienes explican cómo diferenciar la fatiga interna del cansancio físico y qué señales advierten que es momento de bajar el “brillo mental” y cerrar algunas de esas ventanas emocionales que permanecen abiertas sin darnos cuenta.

Ambos especialistas coinciden en que este tipo de agotamiento se manifiesta con irritabilidad, dificultad para concentrarse, desmotivación y una sensación persistente de peso emocional.



