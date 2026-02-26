¿Cansancio normal o señal de alerta? Aprenda a identificar la fatiga

¿Le ha pasado que duerme toda la noche y, aun así, se levanta igual o más cansado que cuando se acostó? Muchas personas lo atribuyen al estrés o al ritmo acelerado de vida. Sin embargo, no siempre se trata de un simple cansancio pasajero. Su cuerpo podría estar enviándole señales de alerta.

En el programa Buen Día, conversamos sobre cómo diferenciar el cansancio normal del día a día de una fatiga que podría estar relacionada con alguna condición médica. ¿Cuándo preocuparse? ¿Qué síntomas no debe ignorar?

Para profundizar en este tema, nos acompañó el doctor Daniel Murillo, especialista en Medicina Interna, quien explicó las posibles causas, señales de advertencia y cuándo es momento de buscar atención médica. Porque escuchar a su cuerpo puede marcar la diferencia en su calidad de vida (ver video adjunto).



