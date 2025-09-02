¿Cansancio constante? Podría ser anemia y no falta de sueño

¿Ha sentido debilidad, falta de fuerza o un cansancio que no mejora incluso después de descansar? Estos todos son síntomas de anemia, una condición común que, en muchos casos, pasa desapercibida.

Hoy en Buen Día, el hematólogo Dr. Jorge Chaves explica cómo identificar sus síntomas, por qué esta afección afecta el rendimiento físico y mental, y cuáles son las opciones de tratamiento disponibles (ver video adjunto en la portada).

Aprenda a prevenir la anemia y a recuperar su vitalidad con información clara y útil para usted y su familia.

