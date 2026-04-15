Cansancio constante no siempre es normal: cómo detectar la anemia a tiempo

La deficiencia de hierro sigue siendo la principal causa de anemia en Costa Rica y en el mundo, según estudios nutricionales del Ministerio de Salud y organismos internacionales.

Muchas personas conviven con esta condición sin saberlo, porque los síntomas iniciales suelen confundirse con cansancio (ver video adjunto).

Entre las señales tempranas más frecuentes están fatiga constante o debilidad, mareos, dolor de cabeza frecuente, uñas frágiles o caída del cabello y palidez en piel o labios.



Especialistas recuerdan que una alimentación adecuada puede marcar la diferencia. Para mejorar los niveles de hierro se recomienda:

​Consumir carnes rojas magras o pollo.

Incluir lentejas, frijoles y garbanzos.

Combinar alimentos con hierro junto con vitamina C.

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