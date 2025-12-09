¿Cansancio constante? El cortisol podría ser el culpable

¿Se ha sentido agotado durante el día a pesar de dormir bien? ¿Ha notado episodios de ansiedad o palpitaciones sin una causa evidente? Aunque suelen atribuirse al estrés, estos síntomas también pueden relacionarse con el cortisol, la hormona encargada de regular la energía y que, cuando se desequilibra, provoca manifestaciones muy parecidas tanto si está elevada como si está disminuida.

Para aclarar este tema, hoy en Buen Día nos acompañó la doctora Lucía Wahrmann, especialista en medicina biorreguladora, quien nos guía para comprender qué significa tener el cortisol fuera de rango, cómo pueden diferenciarse los síntomas y en qué momentos es recomendable buscar orientación profesional.

Una conversación necesaria para identificar esas señales que el cuerpo envía y que solemos pasar por alto (ver video adjunto en la portada).

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de Youtube.