“Calorías hormiga”: el hábito silencioso que impacta su azúcar en sangre

Los casos de diabetes continúan en aumento en el país. Solo en 2025 se registraron más de 11.800 nuevos diagnósticos, según datos del Ministerio de Salud.



Especialistas advierten que uno de los factores que incide en esta tendencia son las llamadas “calorías hormiga”: pequeños consumos repetitivos durante el día que pasan desapercibidos, pero que se acumulan y elevan los niveles de azúcar en sangre.



Estos hábitos pueden generar picos de insulina y dificultar el control del peso corporal y la glucosa (ver video adjunto).



Ante este panorama, se recomienda prestar atención a lo que se consume entre comidas, leer etiquetas nutricionales y optar por alimentos más naturales.



En la entrevista se detallan formas prácticas para identificar estas calorías ocultas y sustituirlas por opciones más saludables.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de YouTube.