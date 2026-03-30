Calor e inflamación: por qué se le hinchan las piernas y cómo evitarlo

Si ha notado las piernas más pesadas o inflamadas en estos días calurosos, no es casualidad.

Las altas temperaturas provocan que los vasos sanguíneos se dilaten para liberar calor corporal. Este proceso facilita que los líquidos se acumulen en las extremidades inferiores, generando hinchazón, cansancio y sensación de presión.

La buena noticia es que existen medidas sencillas que pueden ayudarle:

​Eleve las piernas cuando descanse.

Evite permanecer mucho tiempo de pie o sentado.

Consuma suficiente agua durante el día.

Reduzca el consumo de sal.

Camine algunos minutos varias veces al día.

Aplicar estos hábitos puede aliviar significativamente la molestia y prevenir que empeore con el paso de las horas.



En el video adjunto le explicamo﻿s cómo reconocer cuándo la inflamación es normal por calor y cuándo conviene consultar.



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