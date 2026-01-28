EN VIVO
Audífonos: cuándo usarlos y cómo adaptarse correctamente

Una experta explica qué cuidados se deben tener al iniciar este proceso.

Por Teletica.com Redacción 28 de enero de 2026, 10:11 AM

Hace algunos años, muchas personas con baja audición no tenían opciones reales para mejorar su calidad de vida. Hoy, gracias a los avances tecnológicos, los audífonos se han convertido en una herramienta clave para volver a escuchar y comunicarse mejor. 

Pero surge la pregunta: ¿en qué momento debe usted usarlos y qué cuidados debe tener al estrenarlos? (ver video adjunto).

Para responder estas dudas, la máster en Audiología, Silvia Bonilla, nos orientó sobre el uso adecuado de los audífonos y la importancia de un acompañamiento profesional en este proceso.

