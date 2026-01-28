Estilo de Vida
Audífonos: cuándo usarlos y cómo adaptarse correctamente
Una experta explica qué cuidados se deben tener al iniciar este proceso.
Hace algunos años, muchas personas con baja audición no tenían opciones reales para mejorar su calidad de vida. Hoy, gracias a los avances tecnológicos, los audífonos se han convertido en una herramienta clave para volver a escuchar y comunicarse mejor.
Pero surge la pregunta: ¿en qué momento debe usted usarlos y qué cuidados debe tener al estrenarlos? (ver video adjunto).
Para responder estas dudas, la máster en Audiología, Silvia Bonilla, nos orientó sobre el uso adecuado de los audífonos y la importancia de un acompañamiento profesional en este proceso.
