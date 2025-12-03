¿Ardor o llenura persistente? Podría ser más que gastritis

Si usted siente ardor en el estómago, una incómoda sensación de llenura o un mal sabor en la boca que no desaparece, es importante prestar atención: estos síntomas podrían revelar la presencia de Helicobacter pylori, una de las bacterias más comunes y persistentes en el sistema digestivo.



En Buen Día, conversamos con el gastroenterólogo Farhad Rezvanni, quien nos ofreció un manual claro, directo y fácil de aplicar para prevenir esta bacteria o evitar que regrese (ver video adjunto).

Con pasos sencillos que usted puede adoptar desde hoy, el especialista le guía para proteger su estómago y cuidar su salud digestiva de manera eficaz.



