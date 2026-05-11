Ardor, acidez y boca amarga: aprenda a identificar síntomas del reflujo gastroesofágico

El reflujo gastroesofágico ocurre cuando el contenido del estómago regresa hacia el esófago, causando síntomas como ardor, acidez o sensación amarga en la boca. De acuerdo con el Ministerio de Salud, se trata de una de las consultas digestivas más frecuentes en Costa Rica.

Aunque suele minimizarse, este padecimiento puede afectar la calidad de vida y generar complicaciones si los síntomas se presentan de forma constante.

El tratamiento varía según la intensidad del cuadro e incluye cambios en la alimentación, control del peso y, en algunos casos, medicamentos recetados por un especialista.

En el video adjunto le explicamos cómo identificar el reflujo y qué medidas pueden ayudar a aliviarlo.



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