Aprenda a cuidar la salud de su tiroides con estos hábitos

La tiroides cumple un papel esencial en el funcionamiento del organismo. Esta glándula participa en la regulación del metabolismo, los niveles de energía y la temperatura corporal.

Datos citados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que cerca de seis de cada diez personas con algún trastorno de la tiroides desconocen que lo padecen. Muchos síntomas pasan desapercibidos. Otros se confunden con el cansancio o el estrés.

El doctor Alejandro Cob explicó en Buen Día que las enfermedades de la tiroides no reciben el mismo tratamiento. También compartió recomendaciones para favorecer el funcionamiento de esta glándula y apoyar la recuperación cuando existe un diagnóstico.

En la entrevista conocerá cuáles hábitos benefician la salud de la tiroides. Además, aprenderá cuáles señales requieren atención médica.

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