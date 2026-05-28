Altos niveles de glucosa impactan tendones y articulaciones

Muchas personas asocian la diabetes únicamente con niveles altos de glucosa. Esta condición también puede afectar músculos, articulaciones y movilidad.

Especialistas explican que la resistencia a la insulina favorece procesos inflamatorios. Estos procesos impactan tendones, cartílagos y otros tejidos del cuerpo.

Los niveles elevados de glucosa también afectan la circulación. Esta situación dificulta la recuperación de lesiones y molestias físicas.

Los expertos recomiendan control médico, alimentación balanceada, actividad física y monitoreo constante del azúcar en sangre. Estas medidas ayudan a reducir riesgos.

En el video adjunto conversamos sobre señales de alerta y cuidados para proteger la salud articular.

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