Estilo de Vida
Alimentos que pueden afectar la eficacia de sus medicinas
La nutricionista Cathalina Sibaja explica qué alimentos comunes pueden interferir con medicamentos anticoagulantes o tratamientos para la presión arterial.
Algo tan cotidiano como consumir ajo, linaza o chan, podría afectar la acción de ciertas medicinas.
La nutricionista Cathalina Sibaja nos explicó en Buen Día qué combinaciones deben evitarse cuando se toman anticoagulantes o tratamientos para la presión arterial (ver video adjunto).
La especialista aclara mitos comunes y detalla cómo algunos alimentos pueden potenciar o disminuir los efectos de los fármacos, generando reacciones no deseadas.
