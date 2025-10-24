Alimentos que pueden afectar la eficacia de sus medicinas

Algo tan cotidiano como consumir ajo, linaza o chan, podría afectar la acción de ciertas medicinas.

La nutricionista Cathalina Sibaja nos explicó en Buen Día qué combinaciones deben evitarse cuando se toman anticoagulantes o tratamientos para la presión arterial (ver video adjunto).

La especialista aclara mitos comunes y detalla cómo algunos alimentos pueden potenciar o disminuir los efectos de los fármacos, generando reacciones no deseadas.

