Alimentos con efecto antiinflamatorio: cómo incorporarlos de forma segura

El dolor muscular, la inflamación y las molestias articulares afectan a muchas personas. Algunos ingredientes naturales contienen compuestos antioxidantes y antiinflamatorios con respaldo científico.

Especialistas indican que estos alimentos pueden apoyar el manejo de la inflamación dentro de hábitos saludables. También recuerdan que no sustituyen tratamientos médicos ni medicamentos prescritos.

La actividad física, el descanso adecuado y el control del estrés influyen en los procesos inflamatorios del cuerpo.

En esta entrevista explicamos cómo incorporar opciones naturales para aliviar molestias de forma responsable.

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