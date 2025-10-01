Estilo de Vida
¿Alergia o intolerancia? Descubra los síntomas más comunes
El gastroenterólogo Henry Zamora explicó los tres tipos de alergias alimentarias que afectan con mayor frecuencia a la población.
En Buen Día conversamos con el gastroenterólogo Henry Zamora sobre los tres tipos de alergias alimentarias que afectan con mayor frecuencia a la población.
Durante la entrevista, el doctor explica cómo diferenciar una alergia de una intolerancia, cuáles son los síntomas más comunes y qué alimentos suelen estar involucrados. Además, profundiza en qué sucede dentro del cuerpo cuando se presenta una reacción alérgica y por qué algunas personas desarrollan estas respuestas a lo largo de su vida (ver video adjunto).
Un tema importante que puede ayudarle a usted o a alguien cercano a identificar señales de alerta y buscar atención oportuna.
