¿Alergia o intolerancia? Descubra los síntomas más comunes

En Buen Día conversamos con el gastroenterólogo Henry Zamora sobre los tres tipos de alergias alimentarias que afectan con mayor frecuencia a la población.

Durante la entrevista, el doctor explica cómo diferenciar una alergia de una intolerancia, cuáles son los síntomas más comunes y qué alimentos suelen estar involucrados. Además, profundiza en qué sucede dentro del cuerpo cuando se presenta una reacción alérgica y por qué algunas personas desarrollan estas respuestas a lo largo de su vida (ver video adjunto).

Un tema importante que puede ayudarle a usted o a alguien cercano a identificar señales de alerta y buscar atención oportuna.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.