Agua en los oídos: señales de alerta que no debería ignorar
Especialistas advierten sobre los riesgos de la otitis y comparten recomendaciones clave para prevenir complicaciones y proteger la salud auditiva.
Según el Ministerio de Salud, la otitis forma parte del grupo de enfermedades infecciosas más relevantes del país, debido a su alta frecuencia en la población. Muchas veces aparece después de actividades tan comunes como nadar en piscina, río o mar, especialmente si queda humedad en el oído.
Aunque suele parecer una molestia menor, puede provocar dolor, inflamación e incluso afectar la audición si no se atiende a tiempo. Por eso, es importante reconocer las señales de alerta y aplicar medidas sencillas de prevención.
Hoy en Buen Día conversamos sobre recomendaciones prácticas que pueden ayudarle a cuidar sus oídos y actuar oportunamente si aparecen síntomas (ver video adjunto).
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