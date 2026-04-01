Agua en los oídos: señales de alerta que no debería ignorar

Según el Ministerio de Salud, la otitis forma parte del grupo de enfermedades infecciosas más relevantes del país, debido a su alta frecuencia en la población. Muchas veces aparece después de actividades tan comunes como nadar en piscina, río o mar, especialmente si queda humedad en el oído.

Aunque suele parecer una molestia menor, puede provocar dolor, inflamación e incluso afectar la audición si no se atiende a tiempo. Por eso, es importante reconocer las señales de alerta y aplicar medidas sencillas de prevención.

Hoy en Buen Día conversamos sobre recomendaciones prácticas que pueden ayudarle a cuidar sus oídos y actuar oportunamente si aparecen síntomas (ver video adjunto).



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