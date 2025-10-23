Trump otorga el indulto al fundador de Binance, condenado por lavado de dinero con criptomonedas

Getty Images Changpeng Zhao fue condenado a cuatro meses de cárcel.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indultó este jueves al fundador de la plataforma de criptomonedas Binance, Changpeng Zhao, condenado por blanqueo de dinero.

Zhao, quien creó la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo, se declaró culpable de lavado de dinero en 2023 y fue condenado en mayo del año pasado a cuatro meses de cárcel tras un acuerdo con las autoridades.

El empresario se declaró culpable de incumplir las normativas de EE.UU. contra el blanqueo de dinero, renunció al cargo de director ejecutivo, y asumió una multa de US$50 millones como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia.

Zhao ha mantenido vínculos con World Liberty Financial, una empresa de criptomonedas que el presidente Trump y sus hijos Eric y Donald Jr. abrieron en septiembre.

World Liberty Financial anunció recientemente que un fondo de inversión de Emiratos Árabes Unidos podría adquirir una participación en Binance.

Según explican los medios estadounidenses, el indulto probablemente allanará el camino para que Binance regrese a Estados Unidos después de que la compañía se declarara culpable en 2023 de violar los requisitos de EE.UU. contra el lavado de dinero y se le prohibiera operar en el país.

El indulto también podría poner fin prematuramente a la supervisión trienal que el Departamento de Justicia impuso a Binance, establecida para garantizar que la empresa cumpla con las leyes estadounidenses sobre delitos financieros.

Sin embargo, es probable que no ponga fin a una supervisión independiente establecida por el Departamento del Tesoro.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró el jueves que el gobierno de Biden procesó a Zhao con el "deseo de castigar a la industria de las criptomonedas".

Aseguró que no hubo "acusaciones de fraude ni víctimas identificables", aunque Zhao se declaró culpable de un cargo por no mantener un programa contra el blanqueo de capitales.

"Fracasé", declaró Zhao ante el tribunal el año pasado. "Lamento profundamente mi fracaso y lo siento".

Desde que regresó al poder en enero, Trump ha firmado varios indultos polémicos, como el de los responsables del asalto al Capitolio en 2021 o el de George Santos, excongresista republicano encarcelado por fraude y robo de identidad.