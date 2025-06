"No somos piñata de nadie": Sheinbaum responde sanciones contra tres bancos mexicanos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó este jueves duramente a Estados Unidos por la acusación contra tres instituciones financieras mexicanas sancionadas por Washington por supuesto lavado de dinero relacionado con el narcotráfico.

En su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum aseguró que hace algunas semanas su gobierno recibió un "informe confidencial" de autoridades de EE.UU. en relación con sospechas contra los bancos CIBanco, Intercam y la casa de bolsa Vector.

Pero la presidenta aseguró que nunca recibió las evidencias, por lo que rechazó el anuncio realizado el miércoles por el Departamento del Tesoro de EE.UU., que sancionó parcialmente a esas tres instituciones financieras mexicanas por supuestamente facilitar la compra de precursores de fentanilo en China y lavar dinero del narcotráfico

"Nosotros no vamos a cubrir a nadie. No hay impunidad, pero se tiene que demostrar que, en efecto, hubo lavado de dinero. No con dichos, sino con pruebas contundentes", exigió Sheinbaum.

"Nos coordinamos, colaboramos, pero no nos subordinamos. México es un gran país y la relación con EE.UU. es de iguales, no de subordinación. No somos piñata de nadie, a México se le respeta", remató.

La presidenta añadió que una investigación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó irregularidades en procedimientos, pero no vínculos con blanqueo de capitales, como afirma el Tesoro de EE.UU.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la intervención de los dos bancos con el objetivo de renovar sus gerencias, investigar lo sucedido y proteger los activos del público.

CIBanco, Intercam y Vector rechazaron las acusaciones y aseguraron que los activos de sus clientes están protegidos.

BBC

Muchas dudas, una certeza

Análisis de Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en México

Las sanciones dejan varias preguntas abiertas.

Primero, varios expertos han destacado que si se trata de entidades financieras que transan con el narco, algunos bancos estadounidenses también deberían ser sancionados. ¿Por qué, entonces, escoger esos tres?

Eso genera una segunda interpretación sobre el contenido político de la sanción: ¿es un mensaje para el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), colega y amigo de uno de los empresarios afectados? O también: ¿se trata de otra movida de Trump para presionar a México en la lucha contra el crimen organizado?

Y otras preguntas más: ¿se marca con esto un precedente? ¿Serán los bancos mexicanos más grandes, cuyos dueños están en Nueva York o Londres, también sancionados? ¿Qué efecto tendrá esta presión sobre la ya frágil economía mexicana?

Al menos hay una certeza: el dinero que surge del tráfico de drogas ilegales es enorme. Solo en México, algunos lo estiman en más de US$150.000 millones al año, sin contar lo que se genera por extorsión, contrabando y robo, además del lavado en inversiones legales.

Y los dirigentes de ambos países lo saben.

La extensión del crimen organizado es enorme, estructural, y la pregunta es cuál de sus ramas es la que se escoge atacar.

BBC

Reuters CIBanco es la institución con más sucursales de las tres señaladas por EE.UU.

La acusación de EE.UU.

El miércoles, el Departamento del Tesoro sancionó a CIBanco, Intercam y Vector por considerarles "fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides" y, en consecuencia, prohibió ciertas transferencias de fondos que involucren a estas instituciones.

"[Estas instituciones] Han desempeñado conjuntamente un papel clave y prolongado en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para la producción de fentanilo", señaló el Tesoro en un comunicado.

Detalló que los dos bancos y la casa de bolsa realizaron operaciones financieras para los carteles de Sinaloa, del Golfo y Jalisco Nueva Generación en relación con la importación de precursores químicos para la fabricación de fentanilo, una poderosa droga que ha generado alto número de muertes entre consumidores de Estados Unidos.

La sanción prohíbe las transferencias de fondos desde y hacia los dos bancos y la casa de bolsa luego de 21 días desde su publicación en el Registro Federal de EE.UU.

Los dos bancos y la casa de bolsa son instituciones consideradas medianas en el sistema financiero mexicano.

El fundador de Vector, Alfonso Romo, fue jefe de la Oficina de la Presidencia entre 2018 y 2020 en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), lo que ha generado señalamientos contra el oficialismo tras el anuncio del Tesoro.

Sheinbaum es continuadora de las políticas de AMLO en la presidencia.

Luis Manuel Pérez de Acha, abogado y experto en blanqueo de capitales en Ciudad de México, le dijo a la agencia Reuters que las acusaciones son una "bomba".

"Todo el sistema financiero pasa por Estados Unidos, por lo que prácticamente [las tres instituciones] se quedan sin operaciones", aseguró.

EPA "Los facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses", afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

La respuesta de México

La tarde del miércoles, la Secretaría de Hacienda mexicana informó en un comunicado que tuvo conocimiento de las sospechas del Tesoro, pero que "no se recibió ningún dato probatorio al respecto".

"De contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley. Sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en ese sentido", añadió.

Una investigación de la SHCP y la UIF sí detectó fallas administrativas de esos bancos y emitió sanciones, pero no relacionadas con el lavado de dinero. Hacienda aseguró que unas 300 empresas mexicanas comercializaron con las empresas chinas señaladas por EE.UU. a través de diez instituciones financieras mexicanas, sin que hubiera anomalías.

La presidenta Sheinbaum dijo que es cotidiano que México y China tengan miles de operaciones financieras y transferencias de recursos, pues ambos países tienen un alto volumen comercial.

"La mayor parte de la información era de transferencias que se hicieron a estas instituciones bancarias de empresas chinas con empresas mexicanas. Las empresas chinas son legalmente constituidas", aseguró.

"No es prueba de lavado de dinero. Es prueba de transferencias, como miles que se hacen todos los días entre empresas chinas y mexicanas, porque hay un comercio de US$139.000 millones", añadió.

Por ello dijo que exigía el respeto de EE.UU. al emitir este tipo de acusaciones.

"Si hay pruebas, se actúa. No hay impunidad, no importa quién sea. Pero si no hay pruebas, no se puede actuar. Como en cualquier delito. Hasta ahora, el Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero".