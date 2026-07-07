Mapa satelital que muestra destrucción en zona más afectada por terremotos de Venezuela

La Guaira es el estado donde se concentra la mayor devastación causada por los terremotos del 24 de junio en Venezuela.

En este estado costero, a 30km de Caracas, viven unas 400.000 personas y fue declarado área de desastre por Delcy Rodríguez, presidenta encargada del país.

Un mapa preliminar publicado por la NASA muestra una estimación rápida en la que se destacan los sectores de La Guaira con edificios que tienen al menos un 80% de probabilidades de haber sufrido daños o estar destruidos.

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El mapa calcula, con base en las imágenes del satélite Sentinel-1 de la Agencia Espacial Europea que "es probable que 58.870 edificios resultaran dañados o destruidos en la región afectada".

Para esta evaluación, los autores del estudio consideran "daño" como un "cambio en el estado del edificio" previo a los terremotos, según le explicó NASA a BBC Mundo.

Además, advierten que el mapa es un indicador de los daños a partir de "alteraciones abruptas de la superficie compatibles con daños" y no una verificación de los daños en cada edificio, ya que los datos no han sido validados sobre el terreno.

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Evaluación en terreno

Expertos que han estado en La Guaria tras los terremotos señalan que el mapa es compatible con lo que ellos han visto en terreno.

"Visitando la zona se puede comprobar que no es una destrucción total del estado de La Guaira", le dice a BBC Mundo el geólogo Feliciano De Santis, presidente de la Sociedad Venezolana de Geólogos.

"Son focos que están asociados a un comportamiento defectuoso de los suelos del cordón litoral que tuvieron degradación sísmica, licuación y amplificación de la señal sísmica", dice el experto, que también es profesor de la Universidad Central de Venezuela.

La licuación es un fenómeno en el que terrenos arenosos saturados de agua pierden su resistencia y rigidez durante un sismo, comportándose temporalmente como un líquido espeso.

Entre las zonas más afectadas De Santis destaca Tanaguarena, en Caraballeda, y Catia La Mar.

De Santis, sin embargo, advierte que el mapa tiene limitaciones.

Señala, por ejemplo, que los datos de la NASA no diferencian los daños graves de los daños menores.

"No se puede manejar un daño mínimo a la misma altura que un colapso", explica.

Herramienta útil para la inspección

El mapa publicado por la NASA es una herramienta útil para entender la dimensión del daño en La Guaira y también para comenzar a pensar en la reconstrucción.

Así lo explica Celia Herrera, directora del Centro de Investigación y Desarrollo de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica Andrés Bello.

Para Herrera, la evaluación rápida del mapa muestra, de manera apropiada "dónde es más probable que haya edificios afectados".

"Para quienes estamos en el terreno, ese tipo de producto es útil para priorizar inspección, organizar recorridos, orientar recursos en un territorio que es amplio y que tiene unas condiciones de accesibilidad difícil, como es el corredor costero de La Guaira", afirmó a BBC Mundo.

Getty Caraballeda es uno de los sectores de La Guaira más afectados por los terremotos

La experta, sin embargo, advierte que esta herramienta no sustituye el trabajo de los equipos técnicos en la zona, capaces de distinguir, por ejemplo, entre un daño estructural y uno no estructural.

Herrera participa en la inspección de edificaciones en Caracas "para llevar un poco de tranquilidad a la gente de si efectivamente las viviendas tienen unos daños que requieran desalojo".

"Si integramos esa mirada satelital con la experiencia de la ingeniería venezolana en sitio y el conocimiento afinado de la tipología de suelo, el mapa se convierte en un en un instrumento valioso de gestión de riesgo y de planificación para la reconstrucción."

GETTY Un edificio destruido en la zona de Catia la Mar.

La magnitud de la tragedia

Aún no se conoce la magnitud total de los daños, tanto en las vidas de los venezolanos como en sus viviendas y otros edificios.

La catástrofe ya ha dejado al menos 2.295 muertos y 11.267 heridos, según cifras del gobierno hasta el 1 de julio.

Cientos de familias cuyas casas quedaron destruidas o inhabitables han estado durmiendo en campamentos provisionales o asentamientos espontáneos.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, afirmó el 30 de junio que los sismos dejaron al menos 855 edificios dañados en todo el país: 189 colapsaron totalmente, de los cuales 158 se encontraban en el estado de La Guaira.

Los 666 restantes sufrieron daños graves o colapsaron parcialmente, agregó.

Por su parte, un informe preliminar del PNUD sostiene que los terremotos generaron aproximadamente 1,2 millones de toneladas de escombros en las zonas más afectadas de La Guaira, especialmente en Catia La Mar, Caraballeda y Urimare.