EN VIVO
Clock

de HS

Internacional

Gráficos muestran la magnitud y el impacto de los potentes terremotos en Venezuela

Los fuertes sismos de magnitud 7,2 y 7,5 dejaron hasta ahora al menos 164 personas muertas y más de 970 resultaron heridas, según informó el gobierno.

BBC
Por BBC News Mundo 25 de junio de 2026, 6:45 AM
Un niño en Caracas, en brazos de su madre, mira a la cámara. Detrás se ven los escombros de edificios destruidos por los terremotos
Getty Images

Al menos 164 personas murieron y más de 970 resultaron heridas en Venezuela después de que dos potentes terremotos consecutivos sacudieran el país, según indicó el jueves por la mañana la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez.

Se espera que el número de víctimas aumente.

Los fuertes sismos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrieron con 39 segundos de diferencia, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS por sus siglas en inglés.

Luego hubo unas 30 réplicas, afirmó Rodríguez.

Mapa que muestra los epicentros de los sismos que sacudieron Venezuela
BBC
Gráfico que explica cómo se miden los terremotos, tomando en cuenta su magnitud y su frecuencia
BBC

Miles de personas pasaron la noche a la intemperie por temor de réplicas, mientras las operaciones de rescate y recuperación continúan en Caracas y otras zonas afectadas, como el estado de La Guaira.

Fotos de un hotel en La Guaira antes y después de los terremotos. En la foto posterior se ve al hotel como una montaña de escombros
BBC

El USGS señaló que existe una probabilidad superior al 99 % de que se produzcan réplicas de magnitud 3 o superior durante la próxima semana, y lo más probable es que ocurran entre 150 y 860 de ellas.

Mapa que muestra la intensidad con que se sintieron los sismos
BBC

Venezuela se encuentra en una zona sísmicamente activa donde convergen dos placas tectónicas: la del Caribe y la de Sudamérica.

El doblete sísmico se produjo "como resultado de una falla de deslizamiento horizontal superficial cerca del complejo límite de placas entre las placas del Caribe y Sudamérica", explicó el USGS.

"Este movimiento se produce principalmente a través de un importante sistema de fallas de deslizamiento horizontal dextral que atraviesa el norte de Venezuela. La ubicación del terremoto, su poca profundidad (10,0 km) y el mecanismo de deslizamiento horizontal dextral son consistentes con una ruptura a lo largo de este sistema de límites de placas, específicamente en el sistema de fallas de Boconó".

Ilustración que muestra los tipos básicos de falla
BBC
Mapa de las principales placas tectónicas en el mundo
BBC

Ante las posibles réplicas, el USGS recomendó a la población mantenerse alerta y buscar un sitio seguro si se trata de una de gran intensidad.

Muchas personas están optando por montar tiendas de campaña en las calles, debido a temor de réplicas o al derrumbe de edificios dañados.

Otros duermen en colchones, colchonetas o sobre sábanas en jardines o aceras a la espera de saber si pueden volver a sus hogares.

Ilustraciones que muestran qué hacer para protegerse en caso de temblores
BBC


Youtube Teletica

Tags
Más notas