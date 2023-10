"Gabinete de guerra": Israel forma gobierno de emergencia

11 de octubre de 2023, 11:41 AM

La creación del gobierno de emergencia y el gabinete de guerra supone que "no se promoverán proyectos de ley ni decisiones gubernamentales que no afecten a la conducción de la guerra", según una declaración de Netanyahu y Gantz.

Gaza, en la oscuridad

"Es muy difícil: no tenemos agua, no tenemos Internet, no tenemos electricidad", afirmó.