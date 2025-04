Guanacasteca ha vivido un 2025 complicado

El futbolista Johan Venegas habló por primera vez luego de que el técnico José García lo dejara sin jugar durante tres partidos seguidos.



El estratega aduce “decisiones técnicas” y Venegas se quedó en el banquillo ante Sporting y estuvo fuera de convocatoria para los juegos ante Puntarenas y Santos.



El futbolista conversó con Teletica Deportes Radio sobre su presente.

“Cuando los técnicos me ponen nunca les he ido a preguntar por qué me ponen y ahora que no estoy jugando, tampoco. Tengo 15 años de carrera, nunca he tenido ningún problema, siempre me he dedicado a mi carrera. Yo pago mis terapias, me entreno aparte, hago doble turno, estoy bien físicamente”, comentó Venegas.



Y agregó: “Venía teniendo una gran temporada y como dijo Maradona una vez, me cortaron las piernas, pero bueno… es parte del fútbol y toca ser respetuoso de las decisiones”.