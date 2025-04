¿Qué pasa con el descenso tras castigo a Guanacasteca?

El Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol suspendió a Guanacasteca y ya no se le programarán más partidos. Los pamperos tienen tres días para apelar esa decisión.

Licencias investigaba a los guanacastecos desde semanas atrás, pero en la Federación lo informaron hasta el 21 de febrero.

Luego del castigo a la ADG: ¿Qué pasa con el descenso? La respuesta es sencilla: No pasa nada. El último club en ocupar la tabla de posiciones del torneo de Apertura y Clausura perderá la categoría.

En este momento, el que mira de reojo a la Segunda División es Santa Ana con 32 puntos, están a ocho del Santos y quedan 15 por disputarse.

Desde el pasado fin de semana, en Santa Ana confirmaron que analizaban opciones legales una vez se sepa la decisión de Licencias, que se dio a conocer este lunes.

"Vamos a ser muy respetuosos de los procesos legales y análisis administrativos que está ejerciendo nuestro mayor ente, que es la Federación de Fútbol y Licencias" explicó Johan Salas, presidente de Santa Ana en Teletica Deportes Radio.



Y agregó: "Vamos a esperar que esos debidos procesos pasen y, si nosotros consideramos que hay algo que no es correcto, pues tomaremos las medidas legales que correspondan en el marco legal. Nuestro departamento legal tomaría acciones de análisis sobre el tema".



Por su parte, Osael Maroto, presidente de la Federación, conversó desde el lunes pasado con Teletica.com y explicó el paso a seguir una vez se conociera esta resolución de licencias.

"No hay que inventar ni repechajes, ni se fue este y me pongo yo, ni yo soy más viejo, yo tengo más años en el fútbol y tengo que quedarme, lo que sí es importante y es algo que tenemos que tener claro, una vez licencia haga su resolución y si va más allá o no, ya después será Unafut el que decida que va a pasar, ellos son los que tienen que hacer valer su reglamento de competición, lo otro es un tema de licencia si continúa o no con la licencia para jugar el torneo, el resto es un tema de Unafut", había expresado Maroto el pasado lunes.