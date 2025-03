Johan Venegas hace su descargo: “Como dijo Maradona, me cortaron las piernas”

El futbolista Johan Venegas habló por primera vez luego de que el técnico José García lo dejara sin jugar durante tres partidos seguidos.



El estratega aduce “decisiones técnicas” y Venegas se quedó en el banquillo ante Sporting y estuvo fuera de convocatoria para los juegos ante Puntarenas y Santos.



El futbolista conversó con Teletica Deportes Radio sobre su presente.

“Cuando los técnicos me ponen nunca les he ido a preguntar por qué me ponen y ahora que no estoy jugando, tampoco. Tengo 15 años de carrera, nunca he tenido ningún problema, siempre me he dedicado a mi carrera. Yo pago mis terapias, me entreno aparte, hago doble turno, estoy bien físicamente”, comentó Venegas.



Y agregó: “Venía teniendo una gran temporada y como dijo Maradona una vez, me cortaron las piernas, pero bueno… es parte del fútbol y toca ser respetuoso de las decisiones”.

Venegas aseguró estar “sorprendido, al final esto es fútbol y nada… soy muy respetuoso de todas las decisiones que se tome, aunque no las comparta”.



Además, Johan defendió que tiene 15 años de carrera y nunca ha tenido ningún problema o polémica con algún entrenador.



“Lo que le puedo decir ir es que tengo 15 años de carrera, creo que me han dirigido los mejores técnicos de Costa Rica, con carrera internacional, en Selección, en el fútbol internacional. Nunca he tenido ningún problema con ningún técnico”, detalló.



Al ser consultado si tenía acercamiento con otros clubes, Venegas aclaró que aún tiene contrato con la ADG.



“Sé que hay muchos rumores en las redes sociales, pero todavía no me adelanto a las cosas. Dios verá en el futuro que va a traer y que se va a presentar. Todavía me queda contrato, esto es muy cambiante, vamos a ver luego de este torneo que. Estoy muy tranquilo”, concluyó.