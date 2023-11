A tres años del veto: ¿Cómo avanzan los estudios sobre la pesca de camarón?

“Nos vimos afectados en gran manera, al punto de que mi esposa perdió una pierna, por la desesperación, se le descontroló el azúcar, le salió una llaga, no se la pudieron curar y tuvieron que cortarle la pierna. Mi hija muere de depresión por no encontrar trabajo en la pelada de camarón. El marido de ella, que era pescador, de tanto pensar por estar desempleado, se le reventó una vena en el cerebro y murió en el hospital. Y me quedaron dos nietos huérfanos. Yo me enfermé de depresión y presión alta al no poder aportar nada en la casa y me llené de vergüenza”, narró Rivera.