PLN sospecha de encuesta “a boca de urna” y pide a TSE recordar prohibición

El Partido Liberación Nacional dijo tener sospechas de que este domingo podría publicarse una encuesta “a boca de urna” en medio de la elección presidencial.



El secretario general de la agrupación verdiblanca, Miguel Guillén, aseguró en conferencia de prensa que tienen información de que esto podría suceder y, por lo tanto, pidió al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que recuerde que estos actos son prohibidos y sancionados por ley.



“Hemos solicitado formalmente a los señores y señoras magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones que a la mayor brevedad puedan comunicarle a la ciudadanía, los medios de comunicación, los partidos políticos y las empresas encuestadoras que el día de mañana no se puede permitir la publicación de sondeos ni de este tipo de herramientas que puedan tergiversar, desinformar o desmovilizar a los ciudadanos”, dijo Guillén.



Las encuestas “a boca de urna” son aquellas que se realizan el propio día de las elecciones a partir de lo que reflejen las juntas receptoras de votos.



Estos y cualquier otro mecanismo que pueda influenciar en la intención de voto del electorado son prohibidos durante la veda que se inició el pasado jueves.



La agrupación pidió al TSE estar atento a lo que pueda suceder este domingo en medio de los comicios, marcados por la fuerte polarización de una campaña dividida entre la oposición y la continuidad.

