PANI interviene por mensaje de hija de Álvaro Ramos; familia denuncia abuso con investigación

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) abrió una investigación por la participación de una hija del candidato del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, en una actividad de su campaña.

La determinación la anunció el martes la presidenta ejecutiva de la institución, Kennly Garza, luego de que se recibieran "múltiples denuncias", explicó en un video enviado a los medios.

Tales quejas giran alrededor de una grabación que circula en redes sociales, en el que se observa a la menor dar un mensaje ante un grupo de adultos, quienes por momentos le aplauden.

"Costa Rica está en peligro. Costa Rica está en el pico de la montaña y está por caer. Costa Rica es un país que está entre el bien y el mal, con un presidente que es un dictador y depende de nosotros los liberacionistas estar de pie, derrotar al mal y vamos a ganar para que podamos tener el país que queremos", señaló la niña.

La jerarca enfatizó en que el Patronato de la Infancia tiene la obligación legal de vigilar el interés superior de los menores de edad y, en esa línea, apuntó que debía iniciarse una pesquisa.

"Ya hemos identificado la oficina local que por competencia le corresponde esta intervención y se han iniciado las coordinaciones para informar a los progenitores y a las partes acerca del debido proceso, asimismo, convocar a audiencias, entrevistas y poder así reunir todos los elementos que permitan determinar objetivamente si se ha violentado algún derecho, como a la integridad, a la imagen, y todo esto en interés superior de la persona menor de edad", indicó Garza.

Poco después, Ramos y su esposa, Cristie Castro, emitieron una declaración conjunta en la que explicaron que su hija había decidido dar unas palabras "de manera espontánea" en una casa privada; mensaje que captado en video y difundido en internet.

El aspirante y su esposa subrayaron que el audiovisual no fue divulgado por ellos y que tampoco avalaron tales publicaciones, al tiempo que hicieron ver que este se viralizó por acción de terceros.

La pareja reafirmó su apoyo a la libertad de expresión y al derecho a ser escuchados, tanto de niños como adultos. También apuntaron que, como padres, han promovido el aprendizaje crítico de temas en los que sus hijas muestren interés.

"Estamos indignados que se abuse de los mecanismos válidos de protección de la niñez en riesgo, con pretextos para convertirlos en golpes a las familias y peor aún, a la imagen de una niña que tiene toda la capacidad de elaborar su propio mensaje", dice el mensaje colgado en la cuenta oficial de Ramos.

En su declaración, los padres se dicen orgullosos de sus hijas, al tiempo que piden el cese de la reproducción del video.

De igual forma, la familia Ramos Castro indicó que colaborará con el proceso institucional que se les sigue, al tiempo que se anunció que esa sería la única declaración que se daría sobre el particular.

Esto último ocurre en momentos en que Garza prometió dar "seguimiento puntual" al caso.

Espaldarazo de adversarios

Lo sucedido con Álvaro Ramos generó reacciones entre quienes le disputan la Presidencia de la República.

"Quisiera externar mi absoluta solidaridad con don Álvaro Ramos y su familia con la situación absolutamente lamentable que están experimentando con el Patronato Nacional de la Infancia. Es impresionante, y a mí me parece que es indignante como ciudadana, que se instrumentalice la institucionalidad para intentar atacar a un candidato presidencial en medio de unas elecciones, sobre todo cuando Costa Rica tiene grandes retos con respecto a los menores de edad y a las personas jóvenes que el Patronato Nacional de la Infancia debería estar atendiendo y no en una campaña política. "Basta ya. Basta ya de instrumentalizar las instituciones y usarlas como armas políticas. Basta ya de meter miedo. Basta ya de la politiquería", señaló la aspirante de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Claudia Dobles.

Por su lado, el candidato del Partido Frente Amplio (PFA), Ariel Robles, también calificó como inaceptable lo sucedido.

El actual diputado rechazó el uso de la institucionalidad pública para amedrentar y perseguir a adversarios políticos.

"Tendría que tener uno problemas bastante graves de ego, don Rodrigo Chaves, si usted se ve amenazado, se siente intimidado, o le causa dolor o molestia al discurso de una niña, realmente es lamentable, inaceptable que se esté usando la institucionalidad pública de esta forma como un instrumento, una vez más", comentó el aspirante.

Por su parte, el candidato del Partido Esperanza Nacional (PEN), Claudio Alpízar, criticó la selectividad con la que han actuado las entidades durante la presente administración

"Ahora es el Patronato Nacional de la Infancia, que llama a audiencia al candidato Álvaro Ramos y a su esposa por un video en que su hija aparece apoyando a su padre en un mitin político. "Pero les recuerdo que ese mismo Patronato de la Infancia guardó silencio —ni un dedo levantó— ante casos muchísimos más delicados, cuando Rodrigo Chaves pidió que le regalarán una niña o en otra ocasión cuando se valió de otra niña para invocar al 'jaguar' en un acto de clara beligerancia política", recordó el aspirante.

El aspirante del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo, reprochó que en lo que va del año se duplicó la cantidad de menores de 12 años asesinados, sin que la institución se haya pronunciado en forma alguna.